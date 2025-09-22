В Приморье выберут лучшего мастера отделочных работ России

Федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Мастер отделочных работ» пройдет с 23 по 26 сентября в Приморском крае. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
«Постоянное обновление современных технологий и материалов требует непрерывного саморазвития мастеров-отделочников, регулярного взаимодействия и обмена опытом с коллегами. Все эти возможности конкурсанты получают в период подготовки и дни соревнований, а после возвращаются в свои коллективы и заряжают эмоциями прошедших состязаний коллег. Атмосфера конкурса “Лучший по профессии” вдохновляет как специалистов, так и зрителей, раскрывая творческую сторону профессии. А для молодежи это хорошая возможность для выбора карьерного пути, связанного с рабочими специальностями», — рассказала главный эксперт конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Мастер отделочных работ» Наталья Лубашева.
Программа федерального этапа конкурса включает теорию и практику. Состязания пройдут в Дальневосточном техническом колледже в городе Уссурийске. Это одно из флагманских учебных учреждений Приморского края, реализующее 16 программ среднего профессионального образования. Также в эти дни в Уссурийске состоятся профориентационные мероприятия для школьников и студентов, тематические мастер-классы, круглые столы и деловые мероприятия, направленные на популяризацию рабочих профессий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.