В Приморье выберут лучшего мастера отделочных работ России

«Постоянное обновление современных технологий и материалов требует непрерывного саморазвития мастеров-отделочников, регулярного взаимодействия и обмена опытом с коллегами. Все эти возможности конкурсанты получают в период подготовки и дни соревнований, а после возвращаются в свои коллективы и заряжают эмоциями прошедших состязаний коллег. Атмосфера конкурса “Лучший по профессии” вдохновляет как специалистов, так и зрителей, раскрывая творческую сторону профессии. А для молодежи это хорошая возможность для выбора карьерного пути, связанного с рабочими специальностями», — рассказала главный эксперт конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Мастер отделочных работ» Наталья Лубашева.