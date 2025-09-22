«Всегда выступают катализатором». Эксперт раскрыл роль Великобритании в украинском конфликте

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала украинского конфликта именно Великобритания выступала катализатором поставок тяжелых вооружений и военной техники Киеву. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
«Глобалисты через своих представителей, таких как Анналена Бербок (экс-глава МИД Германии. — Прим. БЕЛТА), заявляли о готовности поставлять в Украину танки. Шольц (экс-канцлер ФРГ. — Прим. БЕЛТА) заявлял, что Германия не может быть первой, пусть это сделает кто-то другой. Что произошло дальше? Британцы первыми отправили свои танки Challenger в Украину. После этого Германия передала более 250 танков», — сказал Андрей Клинцевич.
Аналогичным образом ситуация развивалась и с крылатыми ракетами, обратил внимание эксперт. После того как Великобритания передала Киеву Storm Shadow, Франция также поставила свои ракеты SCALP.
«Мы понимаем, что британцы всегда выступают катализатором. Что дальше сделают британцы, чтобы спровоцировать всех остальных? Конечно, ввод своего национального военного контингента на территорию Украины. Как говорил Борис Джонсон, гостиниц в Украине много, мы разместимся, — отметил Андрей Клинцевич. — Но мы все гостиницы вычислим. На территории Украины нет точек, где мы не можем гарантированно нанести удар. Если там есть серьезные системы ПВО, то у нас есть гиперзвуковой комплекс “Кинжал”.-0-