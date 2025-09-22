Ричмонд
Учитель физики из Стерлитамака поборется за звание лучшего педагога России

Педагог из Башкирии вышел в финал всероссийского конкурса «Учитель года-2025».

Источник: Комсомольская правда

Финал главного педагогического состязания страны — всероссийского конкурса «Учитель года» — начался в Москве. В нем принимают участие 89 педагогов со всей России. Честь Башкирии на этих престижных соревнованиях защищает Ренар Хайбуллин, учитель физики из пятой гимназии Стерлитамака.

Напомним, что ранее он одержал победу в республиканском этапе, став лучшим учителем Башкирии в юбилейном, 35-м по счету конкурсе.

Программа финала включает в себя несколько испытаний. Первым станет проведение урока по своему предмету в строгом соответствии с учебной программой. Второе задание, «Педагогическое интервью», представляет собой открытый диалог с членами жюри. Финалистам предстоит отвечать на острые и актуальные вопросы о современном образовании.

Имена лауреатов, а также абсолютного победителя, станут известны 3 октября. Церемония награждения пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.