Учитель физики из Стерлитамака поборется за звание лучшего педагога России

Программа финала включает в себя несколько испытаний. Первым станет проведение урока по своему предмету в строгом соответствии с учебной программой. Второе задание, «Педагогическое интервью», представляет собой открытый диалог с членами жюри. Финалистам предстоит отвечать на острые и актуальные вопросы о современном образовании.