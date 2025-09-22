Это комплексная задача. Совет Республики о насыщении внутреннего рынка отечественными товарами

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Совете Республики рассматривается комплекс вопросов, связанных с реализацией продукции белорусского производства в торговых сетях страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На встрече присутствуют руководители торговых сетей. Речь идет о том, что торговые сети должны более плотно и активно сотрудничать с производителями, равно как и производители должны идти навстречу торговым сетям.
Как сообщили в Совете Республики, за первое полугодие удельный вес товаров отечественного производства в розничном товарообороте сократился на 3,3 процентных пункта и составляет в настоящее время 54,6%. В целом розничная торговля динамично развивается, темп роста по итогам 8 месяцев составил 108,5%.
На встрече подчеркнуто, что вопросы насыщения внутреннего рынка товарами отечественного производства — это комплексная задача, которая требует совместных действий государства, бизнеса и общества. Под бизнесом понимаются как субъекты торговли, так и производители, то есть субъекты хозяйствования должны находить взаимоприемлемые решения в рамках действующего законодательства. Что касается государства, оно создает правовые условия, совершенствует регуляторику для того, чтобы потребители имели право выбора в торговых сетях.
Совет Республики как палата территориального представительства также вносит свой вклад в совершенствование реализации товаров на внутреннем рынке и в совершенствование торговой политики субъектов хозяйствования. Так, в июле в Зельве прошла встреча с депутатами Гродненской и Брестской областей всех уровней, где выступили регуляторы — представители МАРТ, представители Белкоопсоюза, которые делились своим видением перспектив развития торговли, в том числе в сельской местности. На этой неделе состоится аналогичная встреча с представителями депутатского корпуса Витебской, Могилевской и Гомельской областей, где также будет рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с торговым обслуживанием населения, в том числе в сельской местности.
Совет Республики по поручению главы государства на постоянной основе проводит мониторинг торговых сетей во всех регионах. В основном результаты мониторинга показывают, что торговые объекты выполняют все нормы законодательства. Где-то иногда возникают точечные проблемы, но они связаны не с несовершенством законодательства, а с нерадивостью местных руководителей или заведующих магазинов. Например, где-то возникла нехватка определенного товара, его не подвезли со склада. В таких случаях вопросы решаются оперативно, и приходит ответ о том, что вопрос решен благополучно: то, чего не хватало подвезено и дефицита не наблюдается. -0-
Фото Николая Петрова.