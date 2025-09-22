Это комплексная задача. Совет Республики о насыщении внутреннего рынка отечественными товарами

Совет Республики как палата территориального представительства также вносит свой вклад в совершенствование реализации товаров на внутреннем рынке и в совершенствование торговой политики субъектов хозяйствования. Так, в июле в Зельве прошла встреча с депутатами Гродненской и Брестской областей всех уровней, где выступили регуляторы — представители МАРТ, представители Белкоопсоюза, которые делились своим видением перспектив развития торговли, в том числе в сельской местности. На этой неделе состоится аналогичная встреча с представителями депутатского корпуса Витебской, Могилевской и Гомельской областей, где также будет рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с торговым обслуживанием населения, в том числе в сельской местности.