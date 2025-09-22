В Улан-Удэ врачи по ошибке удалили пациентке здоровую почку

В онкоцентре города Улан-Удэ пациентке по ошибке удалили здоровую почку вместо злокачественного образования. По факту инцидента, произошедшего из-за путаницы в медицинских документах, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, после проведенной операции хирург изначально отчитался об успешном удалении опухоли размером 15 на 7 сантиметров. Однако после дополнительных обследований выяснилось, что удалена оказалась абсолютно здоровая почка.
Как заявила сама пострадавшая в беседе с Baza: «Просто извините! Почки-то нет. Почему я им доверилась? Кошмар, а не жизнь!».
По данным «МК», официальный ответ Минздрава Бурятии, который оказался в распоряжении издания, полностью подтвердил факт ошибки. В документе ведомства говорится: «Ваши результаты перепутаны с другим пациентом». Лапароскопическая нефрэктомия была проведена на основании чужих результатов компьютерной томографии от 4 января 2025 года, где была описана опухоль.
Кроме того, проверка выявила и другие серьезные нарушения: врачи не провели обязательный консилиум для определения тактики лечения, а протокол УЗИ от 16 апреля 2025 года, который не показал никаких новообразований в почке пациентки, был проигнорирован и даже не попал к лечащему врачу.
Заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия Наталья Логина уже принесла женщине извинения «за сложившуюся ситуацию и негативные переживания при оказании медицинской помощи».
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пострадавшая, со своей стороны, требует от онкоцентра либо проведения трансплантации почки, либо выплаты денежной компенсации за нанесенный ущерб.