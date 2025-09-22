В Улан-Удэ врачи по ошибке удалили пациентке здоровую почку

По данным «МК», официальный ответ Минздрава Бурятии, который оказался в распоряжении издания, полностью подтвердил факт ошибки. В документе ведомства говорится: «Ваши результаты перепутаны с другим пациентом». Лапароскопическая нефрэктомия была проведена на основании чужих результатов компьютерной томографии от 4 января 2025 года, где была описана опухоль.

Кроме того, проверка выявила и другие серьезные нарушения: врачи не провели обязательный консилиум для определения тактики лечения, а протокол УЗИ от 16 апреля 2025 года, который не показал никаких новообразований в почке пациентки, был проигнорирован и даже не попал к лечащему врачу.