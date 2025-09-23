Следственное управление МВД Прикамья возглавила Оксана Юдина

Сегодня в Пермском крае официально представили нового заместителя начальника краевого главка МВД и по совместительству начальника Главного следственного управления. Эту должность заняла полковник юстиции Оксана Юдина. Назначение утверждено Указом Президента РФ от 8 сентября 2025 года.
Церемонию провел начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Он отметил, что Оксана Алексеевна имеет внушительный опыт службы в следственных органах — от обычного следователя до руководителя следственного управления в Брянской области. За годы службы она показала себя как профессиональный и ответственный руководитель.
В мероприятии приняли участие руководители краевых подразделений МВД, представители прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета, ФСИН, ФССП, таможенной службы, а также сотрудники линейного отдела МВД на транспорте. Связь с территориальными органами МВД была организована в формате видеоконференции. Выступая перед коллегами, Оксана Юдина поблагодарила руководство за доверие и заявила, что намерена активно работать над укреплением эффективности следственной работы в регионе.
— В своей работе я всегда буду опираться на принципы законности, честности и справедливости. Уверена, что в тесном взаимодействии с коллегами и партнёрами по правоохранительному блоку мы сможем успешно решать задачи, поставленные государством, — подчеркнула Юдина.