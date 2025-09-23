Следственное управление МВД Прикамья возглавила Оксана Юдина

В мероприятии приняли участие руководители краевых подразделений МВД, представители прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета, ФСИН, ФССП, таможенной службы, а также сотрудники линейного отдела МВД на транспорте. Связь с территориальными органами МВД была организована в формате видеоконференции. Выступая перед коллегами, Оксана Юдина поблагодарила руководство за доверие и заявила, что намерена активно работать над укреплением эффективности следственной работы в регионе.