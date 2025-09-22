Ричмонд
Полиция в Ростовской области начала поиски 16-летнего Артема Снисаренко

Несовершеннолетнего парня ищут на Дону с 20 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Полиция в Ростовской области начала поиски еще одно пропавшего несовершеннолетнего. На этот раз неизвестно местонахождение 16-летнего таганрожца Артема Снисаренко.

20 сентября юноша покинул здание ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 3 и направился в сторону парка имени Горького. На данный момент он не выходит на связь.

Приметы: рост 180 см, на вид 16 лет, волосы темно-русые. На момент пропажи был одет в черный спортивный костюм с надписью «Russia», белую футболку, обут в красные кроссовки.

Всех, кто видел Артема Снисаренко, или знает, где он находится, просят обратиться в полицию Таганрога.

