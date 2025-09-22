В кузбасской Юрге высадили рябиновую аллею

Новая рябиновая аллея появилась в Юрге Кузбасса в ходе всероссийского субботника «Зеленая Россия», сообщили в администрации города. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Акция по озеленению была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию МЧС России. Инициативу по посадке деревьев поддержали сотрудники местного управления МЧС. Руководители подразделений, пожарные и ветераны службы вооружились лопатами, высадили более 20 саженцев рябины на аллее вдоль улицы Кирова, рядом с парком «Кировский».
«Когда саженцы подрастут, они украсят прилегающую территорию парка и будут радовать юргинцев яркими красками. И эта красота будет создана руками наших пожарных», — отметил руководитель 10-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Кемеровской области Игорь Барилов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.