Температурный рекорд зафиксировали в Москве метеорологи МГУ

Согласно данным Метеорологической обсерватории МГУ, 22 сентября 2025 года в столице был зафиксирован новый температурный максимум для данной даты — воздух прогрелся до +27,1 °С. До этого времени самая высокая температура воздуха на этот день была отмечена в 2018 году и составляла +26,0 °С, сообщил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
Если говорить о максимальных температурных значениях за весь сентябрь, то в Москве по-прежнему сохраняется рекорд, установленный в 1890 году, когда воздух прогрелся до +32,3 °С.
Установление нового рекорда температуры в указанный день обусловлено тем, что Москва оказалась в тёплом секторе циклона, сопровождавшемся быстрым перемещением жаркого тропического воздуха из Испании и западной части Средиземноморья.
Первые три недели сентября в Москве и Московском регионе отличались стабильно тёплой, ясной и преимущественно сухой погодой. За первые 22 дня месяца в столице выпало менее трёх миллиметров осадков, что значительно ниже среднемесячной нормы, составляющей 66 мм.
Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в Московском регионе на этой неделе также высока вероятность первых заморозков в ночные часы.