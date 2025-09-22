Температурный рекорд зафиксировали в Москве метеорологи МГУ

Согласно данным Метеорологической обсерватории МГУ, 22 сентября 2025 года в столице был зафиксирован новый температурный максимум для данной даты — воздух прогрелся до +27,1 °С. До этого времени самая высокая температура воздуха на этот день была отмечена в 2018 году и составляла +26,0 °С, сообщил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко.