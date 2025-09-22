Во Владимирской области обновили участок дороги у села Губцево

Отметим, что дорога имеет важное значение для местных жителей и всего региона. Она соединяет Гусь-Хрустальный и Судогодский районы и является частью пути на Муром. Особенно важно обновление трассы для жителей самого села Губцево, где постоянно проживают около 70 человек. По этому маршруту ежедневно с понедельника по пятницу курсирует школьный автобус. Кроме того, село популярно у дачников и паломников, приезжающих к местному храму Параскевы Пятницы.