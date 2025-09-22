Во Владимирской области обновили участок дороги у села Губцево

Завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Никулино — Воровского — Мошок, проходящего у села Губцево Гусь-Хрустального района Владимирской области. Работы выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Протяженность отремонтированного отрезка составляет 6,9 км. Специалисты провели фрезерование старого покрытия, уложили два слоя нового асфальтобетона и укрепили обочины щебнем и гранулятом. Примененная технология гарантирует повышенную прочность и долговечность обновленного полотна. Официальная сдача объекта запланирована на конец сентября.
Отметим, что дорога имеет важное значение для местных жителей и всего региона. Она соединяет Гусь-Хрустальный и Судогодский районы и является частью пути на Муром. Особенно важно обновление трассы для жителей самого села Губцево, где постоянно проживают около 70 человек. По этому маршруту ежедневно с понедельника по пятницу курсирует школьный автобус. Кроме того, село популярно у дачников и паломников, приезжающих к местному храму Параскевы Пятницы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.