Соловьев: электронная повестка считается врученной, даже если не прочитана

Электронная повестка считается врученной, даже если призывник ее не видел или не имел аккаунта в специальном реестре, рассказал в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.
Эксперт отметил, что бумажные и электронные повестки имеют равную юридическую силу и одинаковый срок действия. Она считается официально врученной по прошествии недели с момента ее размещения в едином реестре повесток. После этого россиянин должен явиться в военкомат в течение 20 дней.
«Игнорировать не получится. Повестка считается врученной, даже если призывник ее не увидел или вовсе никогда не имел аккаунта. То есть нужно позаботиться о том, чтобы смотреть это и отслеживать. Но это не исключает, что может прийти бумажная повестка», — рассказал Иван Соловьев.
Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что осенью 2025 года призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками. По его словам, в случае неявки в осенний призыв без уважительной причины к призывнику станут применять временные ограничительные меры.