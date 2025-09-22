Соловьев: электронная повестка считается врученной, даже если не прочитана

«Игнорировать не получится. Повестка считается врученной, даже если призывник ее не увидел или вовсе никогда не имел аккаунта. То есть нужно позаботиться о том, чтобы смотреть это и отслеживать. Но это не исключает, что может прийти бумажная повестка», — рассказал Иван Соловьев.