Опорные клиники, телемедицина, обновление парка скорой помощи. Развитие медицины в районах обсудили в Гродно

Как сообщила Людмила Кеда, в первом полугодии нынешнего года после ввода в эксплуатацию ангиографического комплекса в Лиде обеспечена полноценная работа межрайонных центров в Гродненской области. Это позволило увеличить охват населения интервенционными методами диагностики и лечения, обеспечить своевременность оказания специализированной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, соблюдение временных интервалов согласно протоколам диагностики и лечения. Для обеспечения качественной оперативной диагностики всем нуждающимся в ней пациентам, в государственных медучреждениях области действуют 13 рентгеновских компьютерных томографов, 8 магнитно-резонансных томографов, 6 ангиографических комплексов, 2 линейных ускорителя.