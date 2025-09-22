Опорные клиники, телемедицина, обновление парка скорой помощи. Развитие медицины в районах обсудили в Гродно

22 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Все более высокотехнологичная медицинская помощь оказывается пациентам в опорных клиниках, совершенствование которых стало одним из приоритетов в развитии здравоохранения региона. Это отметила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда на заседании постоянной комиссии по социальной политике и делам молодежи Гродненского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
«Опорные клиники, межрегиональные и межрайонные центры — важнейшие звенья в деле обеспечения равных возможностей как для городского, так и сельского населения, получения доступной, качественной и безопасной медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной, оказания экстренной и неотложной помощи при угрожающих состояниях в течение “золотого часа”, эффективного использования ресурсов», — сказала руководитель отрасли здравоохранения региона.
В Гродненской области действуют три межрайонных центра: в Лидской и Волковысской ЦРБ и Островецкой ЦРКБ. Помощь жителям не только своего, но и соседних районов оказывают в 45 межрайонных отделениях по 15 профилям, а также в межрегиональном отделении лучевой диагностики в Островецкой районной клинической больнице.
Как сообщила Людмила Кеда, в первом полугодии нынешнего года после ввода в эксплуатацию ангиографического комплекса в Лиде обеспечена полноценная работа межрайонных центров в Гродненской области. Это позволило увеличить охват населения интервенционными методами диагностики и лечения, обеспечить своевременность оказания специализированной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, соблюдение временных интервалов согласно протоколам диагностики и лечения. Для обеспечения качественной оперативной диагностики всем нуждающимся в ней пациентам, в государственных медучреждениях области действуют 13 рентгеновских компьютерных томографов, 8 магнитно-резонансных томографов, 6 ангиографических комплексов, 2 линейных ускорителя.
Ежегодно выполняется более 75 тыс. МРТ-исследований, свыше 110 тыс. РКТ-исследований.
По информации облздрава, в 2025 году ожидается поставка за счет средств Министерства здравоохранения трех аппаратов МРТ: в Гродненский областной клинический кардиологический центр, областную детскую клиническую больницу, городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Четыре аппарата РКТ получат Щучинская, Лидская и Сморгонская райбольницы, Гродненская университетская клиника.
«Высокое качество диагностики обеспечивается в том числе благодаря эффективной работе центра визуального медицинского изображения КТ и МРТ на базе Гродненской университетской клиники. Это дает возможность проведения совместного анализа сложных случаев врачами-специалистами всей области с сотрудниками клиники, обучения молодых специалистов, — подчеркнула начальник облздрава. — Активно развивается и система оказания консультативной помощи с использованием телемедицинских технологий. К республиканской системе телемедицинского консультирования подключены 42 учреждения здравоохранения региона. Востребованность такого вида помощи растет: если в 2019 году было выполнено 9367 телемедицинских консультаций, то в 2024 году — почти 38,5 тыс.».
Доступность и своевременность медуслуг во многом обеспечивает оперативная работа скорой помощи. В области действуют 96 бригад, в том числе 27 — специализированных. За последние годы значительно обновился парк автомобилей. Благодаря закупленным за счет централизованных средств Минздрава и местных бюджетов автомобилей скорой помощи, все используемые в регионе машины имеют срок эксплуатации до 5 лет, укомплектованы необходимыми медицинскими изделиями и лекарственными препаратами. -0-
Фото Гродненского областного Совета депутатов.