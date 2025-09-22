Замок Пугачевой в Грязи могут забрать за полумиллионный долг за свет

«Взыскание долгов — довольно долгая история, хотя у нас сейчас все стараются делать быстрее. Дело передается судебным приставам, они списывают долги, например, со счетов граждан. Или, если жилье не является единственным, его могут выставить на аукцион. После продажи сумму долга забирают, а остальное отдают владельцу», — отметила она.