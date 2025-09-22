Замок Пугачевой в Грязи могут забрать за полумиллионный долг за свет

Судебные приставы могут списать деньги за долги по ЖКХ со счета владельца или выставить недвижимость на аукцион, сообщила в беседе с aif.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Таким образом она прокомментировала находящийся в производстве московского Черемушкинского суда иск о неуплате комиком Максимом Галкиным* более полумиллиона рублей за электричество. Речь идет об их с артисткой Аллой Пугачевой замке в деревне Грязь.
«Взыскание долгов — довольно долгая история, хотя у нас сейчас все стараются делать быстрее. Дело передается судебным приставам, они списывают долги, например, со счетов граждан. Или, если жилье не является единственным, его могут выставить на аукцион. После продажи сумму долга забирают, а остальное отдают владельцу», — отметила она.
Известно, что подготовка дела к судебному разбирательству по долгам за дом Пугачевой назначена на 25 сентября.
