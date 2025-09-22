Иммунитет ослаб, вирусы атакуют россиян: врач объяснила причины всплеска простуд

Этой осенью россияне начали болеть раньше обычного. В воздухе уже циркулируют риновирусы, сезонные коронавирусы и вирусы парагриппа. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен рассказала, какие факторы на это повлияли. Об этом пишет mk.ru.
— Резкий всплеск заболеваемости в самом начале осени — это не один фактор, а результат совпадения нескольких неблагоприятных им, — отметила медик.
За последние годы люди меньше контактировали с обычными респираторными вирусами из-за масок, дистанции и ограничений, поэтому иммунитет ослабел. А прохладная и дождливая погода конца августа заставила людей раньше времени находиться в закрытых помещениях, где вирусы распространяются быстрее всего.
Лабораторные исследования показывают, что всплеск заболеваемости вызван сочетанием нескольких вирусов, а массовой активности гриппа пока нет. Что касается коронавируса, он уже не доминирует, но продолжает циркулировать в сезонных волнах.
— Главная группа риска — пожилые люди и те, кто не обновил свою вакцинную защиту, — добавила Тен.