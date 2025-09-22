Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемый в убийстве 3-летней дочки по пути к целителю отец арестован на Кубани

Суд отправил под арест на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве трехлетней дочери-инвалида.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве трехлетней дочери-инвалида. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры — два месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины погибшего ребенка рассматривал Кавказский районный суд Краснодарского края. Согласно сообщению «КП-Кубань», 50-летний мужчина увез ребенка из дома, сообщив матери, что якобы едет к целителю. После этого отец расправился с дочкой и разыграл историю с ее похищением.

Ранее KP.RU сообщал, что в Калининграде суд арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в убийстве избившего ее сожителя.