Обвиняемый в убийстве 3-летней дочки по пути к целителю отец арестован на Кубани

Отмечается, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины погибшего ребенка рассматривал Кавказский районный суд Краснодарского края. Согласно сообщению «КП-Кубань», 50-летний мужчина увез ребенка из дома, сообщив матери, что якобы едет к целителю. После этого отец расправился с дочкой и разыграл историю с ее похищением.