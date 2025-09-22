В Дагестане первокурсница медколледжа умерла на уроке физкультуры

В Дагестане проводится проверка по факту смерти студентки одного из колледжей в Дербенте на уроке физкультуры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.
В ведомстве уточнили, что в соцсетях появилась информация, студентка первого курса Дербентского медколледжа имени Илизарова потеряла сознание во время урока физкультуры. Несмотря на оперативно оказанную помощь, спасти девушку не удалось.
«По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.
