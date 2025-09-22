Дело Дудя* попало в суд

Дудь* нарушил порядок деятельности иноагента.
Таганский суд Москвы принял к производству материалы уголовного дела в отношении блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом). Его обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
«Суд зарегистрировал материалы дела в отношении Дудя Ю. А., обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента)», — сказано в документе. Дело будет рассматриваться заочно", — сообщает пресс-служба суда. Заявление цитирует ТАСС.
Согласно документам, речь идет о ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — «уклонение от исполнения обязанностей иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности». Дело будет рассматриваться заочно. Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иностранных агентов с 2022 года. По версии следствия, в 2024 году он перестал сопровождать свои материалы на YouTube обязательной маркировкой.
Ранее Басманная межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Юрия Дудя, после чего дело было направлено в суд. Блогер дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента и был заочно арестован в июле 2025 года, а также объявлен в международный розыск.
*Юрий Дудь признан в России иноагентом.