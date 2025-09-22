Дело Дудя* попало в суд

Согласно документам, речь идет о ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — «уклонение от исполнения обязанностей иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности». Дело будет рассматриваться заочно. Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иностранных агентов с 2022 года. По версии следствия, в 2024 году он перестал сопровождать свои материалы на YouTube обязательной маркировкой.