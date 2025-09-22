Ричмонд
Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП на улице Надежды в Уфе

В Уфе автомобиль столкнулся с мотоциклом, 16-летний водитель госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в понедельник, 22 сентября, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего. По информации столичной Госавтоинспекции, около восьми часов вечера 37-летняя женщина на автомобиле «Хендай Солярис» при повороте с улицы Надежды на Тальковую столкнулась со встречным кроссовым мотоциклом. За рулем мотоцикла находился 16-летний подросток.

В результате столкновения школьник получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато разбирательство.

