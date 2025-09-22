Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП на улице Надежды в Уфе

Вечером в понедельник, 22 сентября, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего. По информации столичной Госавтоинспекции, около восьми часов вечера 37-летняя женщина на автомобиле «Хендай Солярис» при повороте с улицы Надежды на Тальковую столкнулась со встречным кроссовым мотоциклом. За рулем мотоцикла находился 16-летний подросток.