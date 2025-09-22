Браки с актрисами, страшное ДТП и потеря миллионов: Эдварду Радзинскому — 89

Эдвард Радзинский отмечает день рождения 23 сентября.
Эдвард Радзинский — историк, драматург, писатель и телеведущий. Широкую популярность он получил благодаря передачам, посвященным самым интересным историческим фактам. По его пьесам снимали фильмы и ставили спектакли в ведущих театрах России и других стран. 23 сентября Радзинскому исполняется 89 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Радзинского.
Эдвард Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве. Его отец, Станислав Радзинский, был драматургом, написавшим сценарий к нескольким кинокартинам, в том числе к фильму «Путь в Дамаск» 1927 года. Мать, Софья Радзинская, работала следователем по особо важным делам.
«Отец был не просто образованным человеком — он думал по-французски, по-английски и по-немецки. Он всегда жил с улыбкой, которую продолжал сохранять во всех сложных жизненных обстоятельствах. Единственный и самый главный урок, который я вынес от общения с ним, — это никакой злобы!» — рассказывал Эдвард aif.ru.
С детства он тяготел к изучении истории и хорошо учился в школе. Окончив ее, он поступил в Московский историко-архивный институт.
Карьера Радзинского: пьесы, спектакли, кино.
Радзинский еще в студенческие годы написал свою первую пьесуФото: Александр Невежин / РИА Новости.
Уже в студенческие годы он начал заниматься литературным творчеством и создал пьесу под названием «Моя мечта… Индия». В 1958 году пьесу поставили в Московском театре юного зрителя. И, хотя успеха спектакль не имел и вскоре был выведен из репертуара, у следующих пьес Радзинского была другая судьба.
В середине 1960-х годов режиссер Анатолий Эфрос занялся постановкой пьес «104 страницы про любовь» и «Снимается кино» в театре Ленком. Они были хорошо встречены публикой, и Эдварду предложили адаптировать пьесу «104 страницы про любовь» для фильма. Фильм «Еще раз про любовь» с участием Татьяны Дорониной и Александра Лазарева вышел на экраны в 1968 году. Его посмотрели около 40 миллионов зрителей за первый год проката.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПять браков, аборт от Басилашвили и любовь к театру: Татьяне Дорониной — 92.
Всего по сценариям Радзинского было снято более десяти художественных фильмов, в том числе за пределами России. В начале 2000-х годов Радзинский совместно с Ренатой Литвиновой работал над сценарием к ее драме «Небо. Самолет. Девушка».
Успех за границей: первый после Чехова.
Несмотря на успех фильмов, Радзинского, как драматурга, больше интересовал театр. Его произведения ставили ведущие режиссеры страны, среди которых были Георгий Товстоногов и Роман Виктюк. В 1990-х годах сразу девять спектаклей, основанных на текстах Радзинского, одновременно шли на различных московских сценах — от МХАТа имени Горького до Театра Эстрады. Его пьесы активно ставили и за пределами России:
Odeon — Theatre de l"Europe (Париж), Королевский театр Дании, Финский национальный театр (Хельсинки), Бельгийский национальный театр (Брюссель), японский театр «Мингей», Jean Cocteau Repertory (Нью-Йорк).
Американский театральный журнал Backstage называл Эдварда Радзинского самым востребованным русским драматургом на Западе после Антона Чехова.
История, книги, телевидение.
Радзинский несколько раз становился лауреатом ТЭФИФото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости.
Два десятка лет Радзинский изучал биографию Николая II и его близких и написал книгу «Николай II: жизнь и смерть». Так появилась пьеса, с документальной точностью зафиксировавшая события последних часов жизни царской семьи. Николая II в спектакле сыграл Александр Збруев, его супругу, Александру Федоровну, — Ирина Купченко.
Также он написал ряд произведений о событиях и личностях в истории от русской смуты и Николая Распутина до французской революции и Наполеона.
«Моих героев порой разделяют не сотни, а тысячи лет. Но они для меня куда более реальны, чем нынешние люди. Я знаю их тайны, их привычки, я вижу дворцы и лачуги, в которых они жили. Ибо это и есть моя профессия — Путешественник во времени»", — рассказывал Радзинский aif.ru.
В 1990-х годах на ОРТ транслировались созданные им программы: «Загадки Сталина», «Загадки Моцарта», а также другие выпуски из цикла «Загадки истории». В 2007 году на телеканале «Культура» были представлены несколько передач из мемуарного цикла «Мой театр». Одним из его последних проектов стала документальная серия «Эдвард Радзинский. Царство женщин».
«Я не могу долго без выступлений. Я начинаю болеть. После трехчасового выступления в зале Чайковского я вернулся домой счастливый… и отдохнувший. В этот момент, если бы у меня было десять выступлений, я бы выступал дальше и дальше», — рассказывал он «Российской газете».
За свою работу на телевидении Радзинский несколько раз становился лауреатом ТЭФИ.
Личная жизнь Эдварда Радзинского.
Первой женой писателя была актриса Алла Гераскина. Они познакомились на отдыхе в Алупке. Эдвард был моложе на шесть лет. Она работала переводчиком книг с французского, а также была сценаристом в любимой многими советскими зрителями передаче «Кабачок 13 стульев». В браке родился сын Олег (признан в РФ иностранным агентом). Вместе они прожили девять лет и развелись.
С Дорониной Радзинский познакомился в БДТФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости © URA.RU.
Второй супругой Радзинского была актриса Татьяна Доронина. Они познакомились на репетиции пьесы драматурга «104 страницы про любовь», которая шла в БДТ. Вскоре после знакомства Эдвард Радзинский предложил Татьяне Дорониной переехать в Москву и заключить с ним брак. В столице Доронина была принята в состав МХАТа, а благодаря поддержке Радзинского ее начали приглашать на кинопробы.
Драматург выступал для нее не только наставником, но и партнером по репетициям, которые часто проходили дома. Именно в этот период она получила главные роли в фильмах «Старшая сестра» и «Три тополя на Плющихе», что принесло ей всесоюзную славу. Радзинский испытывал гордость за успехи своей супруги.
«Для меня есть только два идеальных актера: Доронина и Олег Даль. Свои пьесы о любви я писал в соавторстве с ней. Я пересказывал ее мысли, рассуждения, старался воспроизвести ее поведение, ее поступки, и это меня увлекало», — рассказывал Радзинский.
Пьеса, объединившая их судьбы, впоследствии легла в основу фильма «Еще раз про любовь». Кроме того, драматург добился экранизации еще одного своего сценария, написанного специально для супруги. Так появился фильм «Чудный характер».
Однако обоим были присущи сложные черты характера: Радзинскому — неуживчивость, Дорониной — бескомпромиссность. Для каждого из них профессиональная деятельность всегда оставалась в приоритете. Спустя пять лет совместной жизни они разошлись.
Радзинский женат на Елене ДенисовойФото: Максим Блинов / РИА Новости.
Сегодня писатель женат на актрисе Еленой Денисовой, известной по фильму «Ищите женщину». Она младше супруга на 20 лет. Денисова занимается благотворительностью и пишет стихи, получая в этом поддержку мужа. Известно, что инициатором заключения брака выступила сама актриса. Позднее выяснилось, что Радзинский боялся испортить ей судьбу. Сам Радзинский никогда не комментировал свою личную жизнь.
«Моя личная жизнь — всегда за занавесом. Я слишком уважаю женщин, которые наградили меня счастьем быть с ними, и никогда не позволю, чтобы их имена стали достоянием всех», — заявлял Радзинский.
Страшное ДТП и обман мошенников.
Летом 2011 года Эдвард Радзинский стал участником смертельного ДТП. Он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan, в результате чего погибла 24-летняя девушка. У Радзинского диагностировали сотрясение мозга, а позже он перенес инфаркт. Расследование дела затянулось на три года. По данным «Известий», последняя экспертиза Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) подтвердила виновность телеведущего, однако он попал под амнистию в честь 20-летия Конституции.
В 2024 году телефонные мошенники под видом сотрудников «Википедии» и ФСБ обманули Радзинского на 45 млн рублей. Историку позвонил «сотрудник» «Википедии», он заявил о желании обновить информацию о нем. После этого с ним связался «сотрудник ФСБ» и убедил жертву в том, что таким образом у него хотят украсть деньги. Радзинский передал деньги курьеру, который представился доверенным лицом ФСБ, пишет News.ru.
Где сегодня Эдвард Радзинский.
Эдвард Радзинский давно не появляется на публичных мероприятий и на телевидении. Однако в 2020 году он начал вести YouTube-канал. В своих роликах роликах рассказывает об истории, литературе и культуре.
Некоторые фильмы, снятые по сценариям Эдварда Радзинского:
«Еще раз про любовь» (1967); «День солнца и дождя» (1967); «Небо. Самолет. Девушка» (2002); «Райское яблочко» (1998); «Аэлита, не приставай к мужчинам» (1988); «Ольга Сергеевна» (сериал, 1975); «Москва, любовь моя» (1974); «Чудный характер» (1970); «Каждый вечер в одиннадцать» (1969).