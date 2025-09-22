Пахмутова планирует написать песни на неопубликованные стихи Добронравова

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова в интервью KP.RU рассказала, что у ее ушедшего из жизни два года назад супруга Николая Добронравова остались неопубликованные стихотворения, которые обладают музыкальным потенциалом.
«Николай Николаевич оставил огромное поэтическое наследие, это наши песни, творческие встречи, концерты. Но у него есть ещё неопубликованные стихотворения, написанные в разные периоды жизни», — сказала она.
По словам Пахмутовой, Добронравов был настоящим патриотом, поэтому во всех его стихах прослеживается любовь к Родине. Она рассказала, что сейчас идет работа над публикацией этих произведений.
Композитор отметила, что многие из них имеют музыкальный потенциал, в них есть эмоциональная глубина и ритмическая структура, подходящая для музыкального оформления. Но главное, что в стихах Добронравова заложена огромная любовь к людям, сказала Пахмутова.
