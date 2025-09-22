«Амбиции»: Цыганов объяснил, почему Фадеев «разнес» SHAMAN на «Интервидении»

Вадим Цыганов оценил ситуацию с SHAMAN на «Интервидении».
Поэт и продюсер Вадим Цыганов видит в поступке Максима Фадеева несколько скрытых мотивов. Речь идет о том, что продюсер раскритиковал исполнение SHAMAN (Ярослав Дронов — наст. имя) песни «Прямо по сердцу» на международном конкурсе «Интервидение». По его словам, если бы он знал, что заслуженный артист добровольно откажется от участия в голосовании и так некорректно воспроизведет вокальные партии, он бы написал другую композицию. Вадим Цыганов в беседе с URA.RU высказал свое мнение на этот счет.
«Во-первых, у Фадеева есть свои амбиции. Во-вторых, мы вроде как боремся с непрофессиональным исполнением, а тут именно такое у SHAMAN. Я тут согласен с Фадеевым. Но каждый проект Фадеева — такой “тостощекий”, сделанный за больше деньги. Он абсолютный коммерсант. Поэтому, конечно, у него амбиции», — пояснил Цыганов.
Сам факт, что именно Фадеев писал песню для Дронова — также вызывает вопросы. По мнению Цыганова, продюсер ловко лавирует в зависимости от ситуации: «То он легко работает с Наргиз, у которой сатанинские татуировки, то с патриотами страны стал сотрудничать».
Отказ Ярослава участвовать в итоговом голосовании также вызвал вопрос у поэта. Вадим считает странным этот поступок. «Очень много вопросов, понятно, что он не сам это решил. Но со стороны все это выглядит, как будто карточный домик рушится. И как итог: это было абсолютно неинтересно, надуманно и высосано из пальца».
В целом конкурс Вадима разочаровал. А идея дать SHAMAN звание народного артиста после участия в конкурсе разозлила: «Давайте ему дадим дважды народный. После провала у нас любят награждать, вот и давайте».