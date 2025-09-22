«Амбиции»: Цыганов объяснил, почему Фадеев «разнес» SHAMAN на «Интервидении»

Поэт и продюсер Вадим Цыганов видит в поступке Максима Фадеева несколько скрытых мотивов. Речь идет о том, что продюсер раскритиковал исполнение SHAMAN (Ярослав Дронов — наст. имя) песни «Прямо по сердцу» на международном конкурсе «Интервидение». По его словам, если бы он знал, что заслуженный артист добровольно откажется от участия в голосовании и так некорректно воспроизведет вокальные партии, он бы написал другую композицию. Вадим Цыганов в беседе с URA.RU высказал свое мнение на этот счет.