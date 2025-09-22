ВС РФ уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза

— Расчет FPV-дронов 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-ой мотострелковой дивизии уничтожили пикап в Константиновке. По данным наших бойцов, в нем мог находится экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор, так как по всем признакам это был его пикап, —сообщил военнослужащий 3-го армейского корпуса в беседе с РИА Новости.