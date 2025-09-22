ВС РФ уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза

Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки российских войск уничтожили в Константиновке пикап, в котором, по их данным, был бывший командир 36-ой бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Сикоза.
— Расчет FPV-дронов 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-ой мотострелковой дивизии уничтожили пикап в Константиновке. По данным наших бойцов, в нем мог находится экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор, так как по всем признакам это был его пикап, —сообщил военнослужащий 3-го армейского корпуса в беседе с РИА Новости.
21 сентября ударили по местам запуска украинских дальнобойных беспилотников, а также по временным базам украинских военнослужащих и иностранных наемников в 138 районах. В Министерстве обороны России уточнили, что российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны и ракетные войска для выполнения этих атак.
4 сентября стало известно, что ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» лишились около 240 военнослужащих. Под удар российских войск попали две механизированные бригады ВСУ, а также бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.