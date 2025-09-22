Ричмонд
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотных средства, летевших к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два летевших в сторону Москвы беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, в результате атаки повреждений не появилось. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Еще два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны. По предварительным данным, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах происшествий, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

21 сентября Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершил террористическую атаку на гражданские объекты в Республике Крым. По данным ведомства, вражеские войска нанесли удары с помощью дронов, снаряженных фугасными боезарядами, по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты.

22 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вражеский дрон взорвался около здания городской администрации Белгорода. В результате произошедшего два человека получили ранения, их доставили в городскую больницу № 2.

