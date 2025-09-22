Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотных средства, летевших к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два летевших в сторону Москвы беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, в результате атаки повреждений не появилось. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.