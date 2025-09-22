Названы неприятные последствия от потребления тростникового сахара

Эксперт отметила, что основная польза тростникового сахара заключается в быстрой энергии, которую он дает из-за расщепления сахарозы на глюкозу и фруктозу. Она рекомендовала использовать его умеренно, в качестве ароматической добавки, а не основной сладости.