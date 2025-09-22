Ричмонд
Названы неприятные последствия от потребления тростникового сахара

Биолог Лялина: чрезмерное потребление тростникового сахара повышает риск диабета.

Источник: Комсомольская правда

Чрезмерное потребление тростникового сахара может быть опасным для здоровья, предупредила биолог, и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, сладкая добавка ведет к набору веса и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет NEWS.ru.

— Его чрезмерное потребление ведет к избытку калорий и набору веса, увеличивает риск инсулинорезистентности, ожирения, сахарного диабета второго типа, дислипидемии и неалкогольной жировой болезни печени, — пояснила Лялина.

Эксперт отметила, что основная польза тростникового сахара заключается в быстрой энергии, которую он дает из-за расщепления сахарозы на глюкозу и фруктозу. Она рекомендовала использовать его умеренно, в качестве ароматической добавки, а не основной сладости.

По словам биолога, тростниковый сахар почти не отличается по составу от обычного белого. Микроэлементы в нем присутствуют в минимальном количестве и не компенсируют вред чрезмерного употребления.