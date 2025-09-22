Названы неприятные последствия от потребления тростникового сахара

Чрезмерное потребление тростникового сахара может быть опасным для здоровья, предупредила биолог, и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, сладкая добавка ведет к набору веса и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет NEWS.ru.
— Его чрезмерное потребление ведет к избытку калорий и набору веса, увеличивает риск инсулинорезистентности, ожирения, сахарного диабета второго типа, дислипидемии и неалкогольной жировой болезни печени, — пояснила Лялина.
Эксперт отметила, что основная польза тростникового сахара заключается в быстрой энергии, которую он дает из-за расщепления сахарозы на глюкозу и фруктозу. Она рекомендовала использовать его умеренно, в качестве ароматической добавки, а не основной сладости.
По словам биолога, тростниковый сахар почти не отличается по составу от обычного белого. Микроэлементы в нем присутствуют в минимальном количестве и не компенсируют вред чрезмерного употребления.