Военное детство и разница с женой в 60 лет: жизнь и женщины Ивана Краско

Иван Краско мог отпраздновать юбилей 23 сентября.
Иван Краско родился в бедной деревне под Ленинградом, рано осиротел, пережил войну и потерю брата, стал офицером флота, а затем круто изменил судьбу, выбрав сцену. Артист прожил долгую жизнь, полную драм, громких ролей и не менее ярких романов. 9 августа артиста не стало — Иван Краско не дожил до своего дня рождения чуть меньше двух месяцев. URA.RU вспоминает историю артиста.
Детство и юность Ивана Краско.
Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Его первые годы были омрачены чередой трагедий: мать умерла, когда малышу не исполнилось и года, а отец не выдержал утраты и вскоре тоже ушел из жизни. Пятилетний мальчик стал круглым сиротой. На воспитание его сначала взяла бабушка Пелагея Алексеевна, а затем мальчик попал к дяде по материнской линии, который вернулся с фронта. Именно он дал мальчику свою фамилию.
Детство будущего актера пришлось на тяжелые предвоенные годы. Иван рос в бедности и нередко голодал, а с началом войны жизнь стала еще труднее. По некоторым сведениям, старший брат Ивана, Володя, погиб в первый же день штурма Сталинграда.
Несмотря на суровую реальность, Краско с юных лет мечтал об искусстве. Единственным доступным развлечением в деревне было кино. Фильмы, особенно легендарный «Чапаев», он пересматривал по нескольку раз, а затем пересказывал сюжеты знакомым, разыгрывая сцены по ролям.
Однако после школы Иван выбрал не театральный вуз, а мореходку. Он опасался насмешек и прислушался к советам родственников, которые считали, что военная служба даст ему стабильное будущее. В 1953 году Краско окончил военно-морское училище в Ленинграде с красным дипломом и получил звание офицера-артиллериста. Молодого моряка распределили в Дунайскую флотилию, где он дослужился до звания капитан-лейтенанта и стал командиром корабля.
До того, как стать артистом, Иван Краско поступил на военную службу Фото: Балтийское небо (1960) / СССР / Ленфильм / Режиссер Владимир Венгеров.
Казалось, его ждет блестящая военная карьера, но из-за сокращения штата Краско покинул службу. После этого он наконец решился вернуться к мечте. Сначала он поступил на филологический факультет Ленинградского университета, а затем — в театральный институт имени А. Н. Островского, где оказался в мастерской Елизаветы Тиме. Так началась его дорога в профессию, о которой он мечтал с детства.
Начало карьеры Ивана Краско.
В 1961 году Иван Краско окончил институт и был принят в труппу Большого драматического театра имени Горького. Молодой актер надеялся на стремительный взлет, однако первые годы оказались разочаровывающими: Краско играл лишь эпизодические роли и не получал возможности раскрыться.
Через четыре года он покинул БДТ и перешел в театр «На Литейном», а затем — в драмтеатр имени Комиссаржевской. Именно с этим театром связана вся его дальнейшая жизнь. Здесь он играл десятилетиями, прошел путь от второго плана до ведущих ролей. Зрители тепло принимали его в постановках «Принц и нищий», «Дама с камелиями», «Шут Балакирев» и «Кин IV».
В конце 1990-х Краско попробовал себя и в режиссуре, поставив спектакль «Чествование». Он оставался верен театру до последних лет жизни. Даже когда здоровье уже не позволяло много работать, артист продолжал выходить на сцену, мечтал сыграть Вольтера и вдохновлял коллег своим упорством.
Фильмография Ивана Краско.
Кино стало для Ивана Краско вторым, не менее важным направлением. Дебют состоялся в 1961 году в картине «Балтийское небо». Сначала он получал лишь роли в эпизодах, однако уже в середине 1970-х сыграл майора Григорьева в фильме «Сержант милиции». Эта работа принесла ему узнаваемость по всей стране.
Иван Краско стал особенно известен в 70-е годыФото: Старые долги (1980) / СССР / Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького / Режиссер Илья Гурин.
В 1970−80-е он сыграл в фильмах «Конец императора тайги» (1978), «Ленинградцы — дети мои» (1980), «Господин оформитель» (1988). В этих ролях чувствовался опыт человека, знавшего армейскую и морскую службу не понаслышке. Многие командирские образы в кино у Краско были почти автобиографичны.
В начале 1990-х актер снялся в военной драме «Афганский излом» (1991) у Владимира Бортко. Там он снова предстал в роли военного — и его игра отличалась особой достоверностью. Это сотрудничество стало долгим: Краско еще не раз появлялся в фильмах Бортко, среди которых «Брежнев» (2005), «Мастер и Маргарита» (2005), «Тарас Бульба» (2009), «Белая гвардия» (2012).
С распадом СССР Иван Иванович активно снимался в телесериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила». Причем в «Агенте…» он играл вместе со своим сыном Андреем.
Не менее важным направлением стала работа в озвучивании. Его голос полюбился детям и взрослым: артиста знают по ролям Святогора в мультфильме «Алеша Попович и Тугарин Змей», короля из «Карлика Носа» и рассказчика в «Геркулесе».
В 2000—2010-х годах актер оставался востребованным: снимался в «Секретных материалах по-русски», «Опергруппе», «Литейном».
Даже в возрасте за 80 он продолжал работать. В 2016 году снялся в драме «День до…», затем в «Один день лета» (2018). Последние роли он исполнил уже в 2020-х: в 2022 году появился в семейной комедии «Моя ужасная сестра». Несмотря на ослабевшее здоровье, артист сохранял живой интерес к работе и радовался каждому приглашению на съемки.
Личная жизнь Ивана Краско.
Если театр и кино были для Ивана Краско профессией и призванием, то женщины и семья — его вечной слабостью и источником вдохновения. Артист никогда не скрывал: он не может жить без любви.
Иван Краско всегда пользовался популярностью у дамФото: Галина Кмит / РИА Новости.
Первой супругой Ивана Краско стала Екатерина Иванова. С ней он познакомился еще в молодости, когда только начинал строить карьеру в театре. Екатерина подарила ему дочь Галину. Этот брак был самым спокойным: артист признавался, что рядом с Екатериной он чувствовал себя любимым, но вместе с тем ему не хватало яркой страсти. Постепенно супруги отдалились, и Краско ушел, оставшись с дочерью в добрых отношениях.
Второй раз он женился на актрисе Кире Петровой. Влюбленные работали в театре, понимали друг друга и жили в одной среде. В браке родились двое детей — сын Андрей и дочь Юлия. Позже Андрей продолжил актерскую династию, став известным артистом театра и кино.
«Андрюше было года четыре, когда первый раз вышел на сцену: вырвался у мамы, выскочил к зрителям с криком: “Там мой папа играет!” — и начал кланяться, ко всеобщему восторгу зала», — вспоминал артист в интервью «Вокруг ТВ».
Его смерть в 2006 году от сердечного приступа во время съемок стала для Ивана Ивановича величайшей трагедией.
Третьей женой Краско стала Наталья Вяль, женщина, младше его почти на полвека. Их брак вызвал немало слухов, но Иван Иванович не обращал на них внимания. Для него важны были чувства и то, что он снова ощущал себя нужным. В этом браке у него появились еще двое сыновей — Иван и Федор. Он относился к позднему отцовству с трепетом: говорил, что именно маленькие дети помогли ему чувствовать молодость даже в преклонные годы.
Самым скандальным в биографии актера стал союз с молодой студенткой Натальей Шевель. Она была младше Краско на шестьдесят лет. Свадьба в 2015 году стала событием для всей страны: фотографии счастливого жениха в 85 лет и невесты в подвенечном платье облетели все СМИ. Многие обвиняли Наталью в корысти, а Ивана Ивановича — в легкомыслии. Но он отвечал просто: «Я хочу любить и быть любимым». Но отношения оказались недолгими: спустя три года супруги разошлись.
В последние годы рядом с Краско появлялись разные женщины. Его связывали с телеведущей Юлией Кичемасовой, позже — с Натальей Смыковой, а также с помощницей Дарьей Пашковой, которая долгое время была его спутницей на премьерах и культурных событиях.
«Наверное, что-то есть [во мне] такое, что само прорывается наружу. И у женщин на это чуйка. То, что есть в мужике, то они и чувствуют», — признавался артист.
Последние годы Ивана Краско.
Даже после 90 лет Иван Краско продолжал работать в театре и сниматься в кино, но здоровье все чаще давало о себе знать. В 2020 году он переболел коронавирусом, позже перенес несколько инсультов. У актера ухудшилось зрение, появились проблемы с памятью.
Иван Краско выходил на сцену до последних лет жизниФото: Семен Лиходеев/ТАСС.
Несмотря на болезни, он сохранял оптимизм и интерес к жизни. В 2023 году сыграл в спектакле «Я вернулся в мой город», посещал культурные мероприятия, хотя передвигался уже с помощью сиделки.
Краско всегда оставался человеком открытым и теплым: он любил общение с журналистами и поклонниками, рассказывал о планах, мечтал о новых ролях. Его уважали коллеги и ценили зрители за искренность, скромность и преданность профессии.
Смерть Ивана Краско.
Летом 2025 года состояние актера резко ухудшилось. Врачи говорили о тяжелых последствиях инсультов и онкологии желудочно-кишечного тракта. Его перевели в реабилитационный центр, затем в реанимацию.
9 августа 2025 года Иван Иванович Краско ушел из жизни на 95-м году. Причиной смерти стали осложнения после четвертого инсульта и прогрессирующая онкология. Прощание состоялось 13 августа в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, где артист служил десятилетиями. Похоронили его в Комарове рядом с сыном Андреем.