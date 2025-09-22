Военное детство и разница с женой в 60 лет: жизнь и женщины Ивана Краско

Третьей женой Краско стала Наталья Вяль, женщина, младше его почти на полвека. Их брак вызвал немало слухов, но Иван Иванович не обращал на них внимания. Для него важны были чувства и то, что он снова ощущал себя нужным. В этом браке у него появились еще двое сыновей — Иван и Федор. Он относился к позднему отцовству с трепетом: говорил, что именно маленькие дети помогли ему чувствовать молодость даже в преклонные годы.