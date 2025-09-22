Во Владимирской области очистят участок реки Колпи

Расчистку участка реки Колпи возле поселка Красная Горбатка во Владимирской области проводят с опережением графика по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Работы по комплексному оздоровлению водоема рассчитаны на два года. Специалисты должны собрать донные отложения с наиболее проблемного участка русла длиной 3,88 км. Всего им предстоит извлечь 293 тысячи кубометров грязи, а также расчистить от зарослей около 44 га площади.
В настоящее время на участке уже выполнили подготовительные работы. Специалисты освободили русло реки от древесно-кустарниковой и болотной растительности, сформировали площадки для складирования изъятых со дна иловых отложений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.