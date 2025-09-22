В Москве откроют мемориальную доску народному художнику РФ Чижикову

Отметим, Чижиков — знаменитый советский и российский художник-карикатурист, народный художник РФ, автор рисунков для журналов «Крокодил», «Мурзилка» и «Веселые картинки». С конца 50-х годов он рисовал для детей и взрослых: книжки, карикатуры, шаржи, рисунки для журналов.