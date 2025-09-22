В Москве откроют мемориальную доску народному художнику РФ Чижикову

В Москве 26 сентября пройдет открытие мемориальной доски выдающемуся художнику Виктору Чижикову, который является автором символа летних Олимпийских игр 1980 года.
Мемориальная доска появится на Малой Грузинской улице на фасаде дома, где Чижиков проживал с 1975 по 2020 год. Инициаторами установки выступили представители литературной общественности и деятели культуры.
Известно, что в церемонии открытия примут участие спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев, а также деятели культуры российской столицы.
Отметим, Чижиков — знаменитый советский и российский художник-карикатурист, народный художник РФ, автор рисунков для журналов «Крокодил», «Мурзилка» и «Веселые картинки». С конца 50-х годов он рисовал для детей и взрослых: книжки, карикатуры, шаржи, рисунки для журналов.
Ранее сообщалось, что в московском районе Западное Дегунино была открыта памятная доска маршалу бронетанковых войск Якову Федоренко.