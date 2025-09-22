Более 2000 жителей Смоленской области вышли на старт «Кросса нации»

Старт и финиш забега были организованы в сквере имени дважды Героя Советского Союза Светланы Савицкой. Трасса пролегала через стадион «Салют» и центральные улицы города. Участники, в зависимости от своей подготовки и возраста, могли преодолеть дистанции на 1, 4, 6, 8 или 12 километров. Лучших бегунов наградили грамотами и призами от Министерства спорта России.