Более 2000 жителей Смоленской области вышли на старт «Кросса нации»

Город воинской славы Вязьма принял региональный этап Всероссийского массового забега «Кросс нации», который прошел 20 сентября по госпрограмме «Спорт России». Мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы, собрало более 2000 любителей бега со всей Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Старт и финиш забега были организованы в сквере имени дважды Героя Советского Союза Светланы Савицкой. Трасса пролегала через стадион «Салют» и центральные улицы города. Участники, в зависимости от своей подготовки и возраста, могли преодолеть дистанции на 1, 4, 6, 8 или 12 километров. Лучших бегунов наградили грамотами и призами от Министерства спорта России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.