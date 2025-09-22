«Активный гражданин» приглашает москвичей разгадать загадки архитектуры

Проект «Активный гражданин» запустил новую викторину, посвященную фауне в камне, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Развитие электронных сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Пользователи портала могут проверить свои знания в викторине «Животные и мифические существа в архитектуре Москвы». Участникам предстоит ответить на восемь вопросов о реальных и сказочных созданиях, украшающих фасады столичных зданий. Викторина раскроет секреты известных достопримечательностей. Горожане узнают, что вдохновило художника Сергея Вашкова на создание барельефов для дома на Чистопрудном бульваре, что скрывается за изображениями льва и единорога на фасаде здания на Никольской улице, а также разгадают загадки кронштейнов терема Перцовой и мифических существ на Большой Никитской.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.