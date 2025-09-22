«Активный гражданин» приглашает москвичей разгадать загадки архитектуры

Пользователи портала могут проверить свои знания в викторине «Животные и мифические существа в архитектуре Москвы». Участникам предстоит ответить на восемь вопросов о реальных и сказочных созданиях, украшающих фасады столичных зданий. Викторина раскроет секреты известных достопримечательностей. Горожане узнают, что вдохновило художника Сергея Вашкова на создание барельефов для дома на Чистопрудном бульваре, что скрывается за изображениями льва и единорога на фасаде здания на Никольской улице, а также разгадают загадки кронштейнов терема Перцовой и мифических существ на Большой Никитской.