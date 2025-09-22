В тюменском парке имени Лагунова прошел субботник

Парк имени Константина Лагунова в Тюмени стал площадкой для Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», сообщили в администрации города. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В событии по благоустройству приняли участие сотрудники управы Восточного административного округа. Работы прошли под руководством главы ведомства. Участники акции очистили территорию парка от сухих веток, поросли и опавшей листвы. Благодаря их усилиям популярное у горожан место для отдыха стало еще чище и уютнее.
Напомним, парк Константина Лагунова был торжественно открыт после комплексного благоустройства по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» год назад.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.