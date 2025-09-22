Жители Новгородской области взяли медали на Чемпионате высоких технологий

Команда Новгородской области показала выдающийся результат в финале Чемпионата высоких технологий, организованном в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Ее представители завоевали 14 медалей различного достоинства, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Соревнования в третий раз принимал Великий Новгород. В течение пяти дней за звание лучших боролись представители 76 российских регионов и 26 иностранных государств. Тематика чемпионата в этом году была связана с обеспечением национальной безопасности и технологиями двойного назначения. Сборная Новгородской области взяла 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.