Белый дом: Трамп встретится с Зеленским и руководителями восьми стран

На следующий день американский лидер заявил, что конфликт на Украине больше не грозит перерасти в Третью мировую войну. При этом Трамп добавил, что его разочаровывает тот факт, что кризис до сих пор не удастся урегулировать. Также он заявил, что на его первом президентском сроке эскалации в регионе удалось избежать. Также глава Белого дома выразил надежду, что в вопросе прекращения огня скоро поступят «хорошие новости».