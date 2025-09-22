Белый дом: Трамп встретится с Зеленским и руководителями восьми стран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также руководством ряда стран. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Белого дома.
— Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза, — сказала пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.
В этот же день глава Белого дома проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании, передает ТАСС.
17 сентября Владимир Зеленский заявил о полной готовности украинских войск прекратить огонь. Он подчеркнул, что руководство страны надеялось, что Дональд Трамп сможет договориться об остановке боевых действий.
На следующий день американский лидер заявил, что конфликт на Украине больше не грозит перерасти в Третью мировую войну. При этом Трамп добавил, что его разочаровывает тот факт, что кризис до сих пор не удастся урегулировать. Также он заявил, что на его первом президентском сроке эскалации в регионе удалось избежать. Также глава Белого дома выразил надежду, что в вопросе прекращения огня скоро поступят «хорошие новости».