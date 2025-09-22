Липецкий центр культуры, народного творчества и кино стал лучшим в ЦФО

Областной центр культуры, народного творчества и кино (ОЦКНТ) в Липецке, который работает и развивается в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья», признан победителем окружного этапа Всероссийского смотра-конкурса за звание «Лучший дом народного творчества 2025 года», сообщили в министерстве культуры региона.
В окружном этапе соревновались учреждения из девяти городов ЦФО. Областной центр в Липецке одержал победу в номинации «Сохранение и развитие жанров народного творчества, нематериального этнокультурного достояния». Теперь ему предстоит защищать честь региона в финале всероссийского смотра-конкурса.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.