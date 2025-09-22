Контрольные органы Беларуси и Китая усилят взаимодействие по борьбе с коррупцией

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля и Госкомитет контроля Китая усилят взаимодействие в области борьбы с коррупцией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК по итогам встречи председателя КГК Беларуси Василия Герасимова и заместителя секретаря Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины, заместителя председателя Госкомитета контроля Китая Фу Куя.
Представители китайской делегации посетили Комитет госконтроля в ходе проходящего в эти дни визита в Беларусь. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.
Представители белорусской стороны рассказали об основных задачах и возможностях Комитета госконтроля. В том числе в сфере пресечения экономических преступлений и выявления подозрительных финансовых операций. Эти функции в КГК возложены на Департамент финансовых расследований и Департамент финансового мониторинга.
Фу Куй ознакомил белорусских коллег с работой и достижениями Коммунистической партии Китая в борьбе с коррупцией. Этому направлению работы оба контрольных ведомства уделяют особое внимание.
«В ходе встречи Василий Герасимов и Фу Куй договорились усилить взаимодействие между ведомствами в области борьбы с коррупцией, в частности обмен опытом и информацией. Также обсуждены вопросы подготовки кадров, в том числе на уровне специалистов, которые выявляют конкретные нарушения», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что важное направление работы контрольных органов связано с продвижением инициативы «Один пояс — один путь», активным участником которой является Беларусь.
По итогам встречи Василий Герасимов предложил выработать конкретный план сотрудничества между Комитетом госконтроля Беларуси и Государственным комитетом контроля Китая и включить в него мероприятия, которые сегодня обсуждались.
Между Комитетом госконтроля Беларуси и Государственным комитетом контроля Китая в 2018 году подписан меморандум о сотрудничестве. Взаимодействие контрольных органов Беларуси и Китая ведется по разным направлениям. Также Комитет госконтроля — активный участник мероприятий контрольных органов, которые проходят в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
По окончании встречи китайские коллеги ознакомились с историей государственного контроля Беларуси, посетив музейную экспозицию ведомства. -0-
Фото Сергея Шелега.