Контрольные органы Беларуси и Китая усилят взаимодействие по борьбе с коррупцией

«В ходе встречи Василий Герасимов и Фу Куй договорились усилить взаимодействие между ведомствами в области борьбы с коррупцией, в частности обмен опытом и информацией. Также обсуждены вопросы подготовки кадров, в том числе на уровне специалистов, которые выявляют конкретные нарушения», — отметили в пресс-службе.