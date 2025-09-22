Белый дом анонсировал встречу Трампа с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в предстоящий вторник, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, не уточняя, о чем именно будут беседовать политики.
«Президент также проведет двусторонние встречи с лидерами Украины, Аргентины. Позже в этот же день президент также проведет многостороннюю встречу с Катаром», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Контакты представителей страны пройдут на полях Генассамблеи ООН. Отмечается, что в этот день у Трампа также запланированы контакты с руководством Аргентины и Катара, а также двусторонние встречи с лидерами стран Европейского союза.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что у Зеленского нет других вариантов, кроме как заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.