Астроном рассказал, как возникают магнитные бури

Учёные пояснили, что выбросы протуберанцев на Солнце не угрожают Земле. Однако, если плазма движется в сторону планеты, может начаться магнитная буря. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с «Газета.Ru».
По словам ученого, магнитное поле Солнца нестабильно и постоянно меняется. Над поверхностью звезды возникают магнитные петли, по которым движется заряженная плазма, формируя протуберанцы. Они хорошо заметны во время солнечных затмений. Если магнитные линии разрываются, плазма устремляется в космос, вызывая корональный выброс. Когда такой поток достигает Земли, возникает геомагнитный шторм, который в народе называют магнитной бурей.
360.ru писал, что в ночь на 20 сентября на Солнце произошла мощная вспышка. Её отнесли к предпоследнему классу мощности. Вспышка началась в 00:41 и длилась 38 минут. Учёные зафиксировали её в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25).
При этом международная группа учёных также обнаружила необычное явление в недрах Земли. Анализ данных американо-германской спутниковой миссии GRACE показал, что в 2006—2008 годах на глубине около 3 тысяч километров, на границе ядра и мантии, произошло смещение масс. Учёные связывают это с быстрым перераспределением минералов в мантии, которые переходят в другое состояние. Об этом пишет RT.