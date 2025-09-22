Астроном рассказал, как возникают магнитные бури

При этом международная группа учёных также обнаружила необычное явление в недрах Земли. Анализ данных американо-германской спутниковой миссии GRACE показал, что в 2006—2008 годах на глубине около 3 тысяч километров, на границе ядра и мантии, произошло смещение масс. Учёные связывают это с быстрым перераспределением минералов в мантии, которые переходят в другое состояние. Об этом пишет RT.