Имущество экс-мэра Владивостока на 79 млрд рублей обратили в доход РФ

Суд в Москве обратил в доход государства активы и имущество семьи осужденного бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева на сумму более 79 миллиардов рублей. Об этом сообщило ТАСС.
«Иск заместителя генерального прокурора к Пушкареву А. И., Пушкареву А. С., Пушкареву В. С., Пушкареву С. П., Пушкаревой Н. И., Пушкаревой Т. Т. и иным ответчикам об обращении их имущества в доход РФ удовлетворить в полном объеме», — сказано в решении, которое зачитал судья.
Издание отметило, что в собственность РФ переходит группа приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью свыше 79 миллиардов рублей. Ответчиками по иску проходили 12 физических и юридических лиц.
Ранее осужденный за коррупционное преступление бывший мэр Владивостока отправился в зону специальной военной операции.
Напомним, Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал экс-мэра виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Также Пушкарев должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Судья зачитывал приговор более 10 часов.