Собянин заявил о ликвидации еще двух атаковавших Москву БПЛА

Столичный градоначальник Сергей Собянин выступил с заявлением, что силами ПВО Минобороны уничтожены еще два вражеских беспилотника, атаковавших Москву.
«По предварительным данным, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах происшествий», — написал он в своем Telegram-канале.
Таким образом, общее количество уничтоженных украинских дронов возросло до девяти.
Напомним, в предыдущий раз об атаке беспилотников ВСУ на российскую столицу сообщалось 12 сентября.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше