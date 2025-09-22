Ричмонд
Собянин заявил о ликвидации еще двух атаковавших Москву БПЛА

Общее количество уничтоженных украинских дронов возросло до девяти.

Источник: Аргументы и факты

Столичный градоначальник Сергей Собянин выступил с заявлением, что силами ПВО Минобороны уничтожены еще два вражеских беспилотника, атаковавших Москву.

«По предварительным данным, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах происшествий», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее количество уничтоженных украинских дронов возросло до девяти.

Напомним, в предыдущий раз об атаке беспилотников ВСУ на российскую столицу сообщалось 12 сентября.

