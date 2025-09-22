В Рязанском районе Москвы построят образовательный комплекс на 600 мест

Образовательный комплекс на 600 мест в составе нового жилого комплекса возводят в Рязанском районе Москвы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Комплекс будет состоять из школы, рассчитанной на 450 учеников, и детского сада на 150 мест. Сейчас специалисты ведут там монолитные работы и возводят наружные стены.
«Образовательный объект будет переменной этажности — в трехэтажной части детского сада оборудуют шесть групповых помещений, музыкальный и физкультурный залы, а в четырехэтажном крыле школы — универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивный зал и зал для проведения мероприятий», — добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.