Еще два дня — и «летней» осени конец: В Молдове резко меняется погода — на смену жаре идёт похолодание до +15 градусов

В ближайшие дни в Молдове ожидается ощутимое похолодание: если в понедельник-вторник дневные температуры поднимались до +25…+27 °C, то уже к среде-четвергу прогноз обещает снижение до +15…+18 °C днём, а ночью — до +7…+10 °C.