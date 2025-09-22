Ричмонд
Еще два дня — и «летней» осени конец: В Молдове резко меняется погода — на смену жаре идёт похолодание до +15 градусов

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни в Молдове ожидается ощутимое похолодание: если в понедельник-вторник дневные температуры поднимались до +25…+27 °C, то уже к среде-четвергу прогноз обещает снижение до +15…+18 °C днём, а ночью — до +7…+10 °C.

В Кишинёве, 23 сентября, воздух прогреется до примерно +26-+27 °C, но уже с 24-го числа станет прохладнее: максимум будет около +22-+23 °C, нижняя граница — +10-+12 °C. Утренние и вечерние часы станут особенно свежими.

Причина — приход более прохладного воздуха с запада/северо-запада и снижение солнечной активности. Осадки пока прогнозируются в основном в виде дождя или лёгкой мороси, особенно вечером и ночью.

Такое изменение — часть обычной сезонной трансформации: сентябрь в Молдове традиционно считается переходным месяцем, когда жара постепенно уступает место прохладной погоде.

Погода в Молдове в эти дни.