Скончалась дочь великого писателя: Мария Шолохова ушла из жизни на 88-году жизни

Отмечается, что Мария Шолохова стояла у истоков основания Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова. Она на протяжении нескольких лет работала в качестве научного сотрудника учреждения, внося большой вклад в становление и развитие музея, а также популяризации жизни и творчества своего отца.