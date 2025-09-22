Скончалась дочь великого писателя: Мария Шолохова ушла из жизни на 88-году жизни

Мария Шолохова, младшая дочь знаменитого советского писателя, автора романа-эпопеи «Тихий Дон» Михаила Шолохова, ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» в понедельник, 22 сентября.
«С болью узнали о том, что ушла из жизни Мария Михайловна Шолохова, младшая дочь великого писателя. Красота, интеллигентность, приветливость, улыбка, добросердечие — такой Мария Михайловна осталась в памяти знавших ее людей. Вечная ей память!» — говорится в сообщении учреждения.
Представители музея-заповедника отметили, что Марии Шолоховой не стало 19 сентября 2025 года. Прощание с дочкой выдающегося писателя состоится на «Усадьбе М. А. Шолохова» в станице Вешенской Ростовской области в предстоящий вторник, 23 сентября.
Отмечается, что Мария Шолохова стояла у истоков основания Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова. Она на протяжении нескольких лет работала в качестве научного сотрудника учреждения, внося большой вклад в становление и развитие музея, а также популяризации жизни и творчества своего отца.
Шолохова также способствовала расширению коллекции музея фрагментами семейного архива и предметами, принадлежащими великому русскому писателю. Ее рассказы и консультации позволили Государственному музею-заповеднику создать уникальную экспозицию, тщательно подготовленную сотрудниками учреждения.
Соболезнования в связи со смертью Марии Шолоховой также принес губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«От имени всех жителей Дона выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Марии Михайловны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — написал он в личном Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что Мария Шолохова прожила долгую и достойную жизнь, посвятив себя сохранению памяти о великом отце, а также развитию культуры на донской земле.
