JРА: В Чехии нашли набор инструментов охотника возрастом 30 тысяч лет

Археологам из Чехии удалось найти комплект из 29 каменных орудий возрастом около 30 тысяч лет, которые, предположительно, принадлежали одному человеку. Об этом рассказали в исследовании, которое опубликовано в журнале Journal of Paleolithic Archaeology.
Находку сделали на стоянке Миловице IV в Моравии. В комплекте были лезвия, наконечники и скребки. Все инструменты были аккуратно сложены вместе, как будто раньше хранились в кожаном мешке, разложившемся от времени. Анализ показал, что их использовали для охоты, разделки туш и обработки дерева.
Ученые пришли к выводу, что это был полноценный «набор для выживания», которым регулярно пользовался конкретный человек.
Чтобы изучить найденные артефакты, ученые использовали микроскопию высокого разрешения, стереомикроскопию, лазерную абляцию и масс-спектрометрию с индуктивно связанной плазмой. Благодаря этому выяснилось, что некоторые предметы использовались в качестве метательного оружия. Причем даже поврежденные орудия перерабатывались и использовались повторно.
Большая часть инструментов изготовлены из кремня, который добыли за 130 километров от места находки. Среди материалов также обнаружены радиоляриты из Словакии и даже пластина опала, также доставленная с расстояния более 130 километров.
Следы полировки на отдельных артефактах указывают, что каменные части были тщательно закреплены в деревянных рукоятях. Это говорит о том, что граветтские мастера действительно обладали высоким уровнем технологической культуры, говорится в материале.
