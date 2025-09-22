JРА: В Чехии нашли набор инструментов охотника возрастом 30 тысяч лет

Находку сделали на стоянке Миловице IV в Моравии. В комплекте были лезвия, наконечники и скребки. Все инструменты были аккуратно сложены вместе, как будто раньше хранились в кожаном мешке, разложившемся от времени. Анализ показал, что их использовали для охоты, разделки туш и обработки дерева.