В Нефтекамске Башкирии прошел фестиваль ГТО среди муниципальных служащих

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих состоялся в Нефтекамске Республики Башкортостан в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
Мероприятие прошло на стадионе «Торпедо». Участники соревновались в беге на 60 метров, отжиманиях, наклонах вперед и других дисциплинах. Целью состязаний стало не только выявление сильнейших, но и укрепление командного духа, а также популяризация здорового образа жизни среди сотрудников администрации. На соревнованиях некоторым участникам, успешно сдавшим нормативы ранее, торжественно вручили знаки отличия ГТО.
Победу в фестивале одержала сборная команда, в которую вошли сотрудники отдела экономики, сектора закупок и бухгалтерии. Второе место заняла команда строительного предприятия «Нефтекамскстройзаказчик», а третье — сборная жилищного отдела, сектора муниципального контроля и административной комиссии при городской администрации. Все участники фестиваля получили памятные сертификаты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.