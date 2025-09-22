Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нефтекамске Башкирии прошел фестиваль ГТО среди муниципальных служащих

На стадионе «Торпедо» участники соревновались в беге на 60 метров, отжиманиях, наклонах и других дисциплинах.

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих состоялся в Нефтекамске Республики Башкортостан в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в городской администрации.

Мероприятие прошло на стадионе «Торпедо». Участники соревновались в беге на 60 метров, отжиманиях, наклонах вперед и других дисциплинах. Целью состязаний стало не только выявление сильнейших, но и укрепление командного духа, а также популяризация здорового образа жизни среди сотрудников администрации. На соревнованиях некоторым участникам, успешно сдавшим нормативы ранее, торжественно вручили знаки отличия ГТО.

Победу в фестивале одержала сборная команда, в которую вошли сотрудники отдела экономики, сектора закупок и бухгалтерии. Второе место заняла команда строительного предприятия «Нефтекамскстройзаказчик», а третье — сборная жилищного отдела, сектора муниципального контроля и административной комиссии при городской администрации. Все участники фестиваля получили памятные сертификаты.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.