В Калининградской области высадят сеянцы с закрытой корневой системой

Сеянцы с закрытой корневой системой впервые начали высаживать в Калининградской области. Использование таких передовых технологий лесовосстановления отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Подчеркнем, что данная методика повышает приживаемость растений. О других достижениях региона в лесной отрасли рассказали в областном министерстве природных ресурсов и экологии.
«Проведены акции “Сад памяти” и “Сохраним лес”, в ходе которых высажено 5200 саженцев ели. Приобретено шесть отечественных беспилотных авиационных систем для оперативного выявления и сокращения площади лесных пожаров. Активизирована работа по приведению сведений лесного реестра в соответствие с данными Единого государственного реестра недвижимости, проанализировано около 3 тыс. спорных участков, что позволит защитить права собственников», — заявили в ведомстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.