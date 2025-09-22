Осень без хандры: как питание и свет спасают от депрессии

Осеннюю хандру можно победить с помощью правильного питания и простых привычек. Бренд-шеф Ростислав Новожилов рассказал, что салат с апельсином и авокадо помогает справиться с сезонной апатией. Этим он поделился в беседе с «Газета.Ru».
По словам Новожилова, витамин С и полифенолы, содержащиеся в этих продуктах, снижают уровень стресса. Также он отметил, что финская уха с форелью и креветками полезна для организма. Рыба и морепродукты восполняют суточную норму омега-3 и витамина D, дефицит которых часто вызывает осеннюю хандру.
Осенняя депрессия, или сезонное аффективное расстройство (САР), чаще всего проявляется с октября по февраль. Об этом сообщила психолог Елена Мазанкина. Она пояснила, что сокращение светового дня и нехватка микроэлементов вызывают стресс у организма. Вирусная нагрузка в этот период также ухудшает состояние. Чтобы избежать депрессии, специалист рекомендует следить за питанием, соблюдать режим сна и обращаться к врачу при первых симптомах. Её слова приводит «Царьград».
Психотерапевт Максим Ковалев подтвердил, что осенняя хандра связана с сокращением светового дня, из-за чего снижается уровень серотонина и мелатонина. Для борьбы с этим состоянием он посоветовал больше гулять днем, использовать лампы яркого белого света и окружать себя светлыми цветами. Эти советы приводит 360.ru.