Осень без хандры: как питание и свет спасают от депрессии

Осенняя депрессия, или сезонное аффективное расстройство (САР), чаще всего проявляется с октября по февраль. Об этом сообщила психолог Елена Мазанкина. Она пояснила, что сокращение светового дня и нехватка микроэлементов вызывают стресс у организма. Вирусная нагрузка в этот период также ухудшает состояние. Чтобы избежать депрессии, специалист рекомендует следить за питанием, соблюдать режим сна и обращаться к врачу при первых симптомах. Её слова приводит «Царьград».