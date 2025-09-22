«Очень теплый зритель». Директор северо-осетинского театра о гастролях в Беларуси

Как заметил директор театра Чермен Дудати, отношениям Северной Осетии и Беларуси очень много лет, но в новейшей истории они стали активно укрепляться. «При этом экономическую и политическую интеграцию, которую сейчас мы наблюдаем, должна сопровождать интеграция культурная. Межгосударственные отношения должны происходить не только на экономическом уровне, но и на культурном и социальном. Перед нами поставлена серьезная задача. Считаю, что она выполняется. Наш театр на подмостках легендарного Национального академического театра имени Янки Купалы демонстрирует свои спектакли. Начало положено, и надо следовать этому пути», — подчеркнул Чермен Дудати.