«Очень теплый зритель». Директор северо-осетинского театра о гастролях в Беларуси

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Северо-Осетинский государственный академический театр им. Владимира Тхапсаева представил на сцене Купаловского театра комедию модного британского драматурга Рэя Куни «Он, она, окно, покойник» в рамках гастролей, передает корреспондент БЕЛТА.
Вчера и позавчера труппа уже показала зрителям трогательные спектакли: «В списках не значился» и «Газдановы». Первый переносит в прошлое, показывает начало обороны Брестской крепости и борьбу героев с собой и обстоятельствами. Второй рассказывает об истории семьи братьев Газдановых, которые ушли на фронт и ни один из них не вернулся.
«Мы хотели поговорить о начале войны, о героизме белорусского народа, о том, что первый удар приняли именно вы. И эти два дня был очень теплый зритель. Я не знаю, где бы так тонко восприняли эти два спектакля», — сказал художественный руководитель театра, режиссер, народный артист Республики Северная Осетия-Алания и заслуженный артист Республики Кабардино-Балкария Гиви Валиев.
Как заметил директор театра Чермен Дудати, отношениям Северной Осетии и Беларуси очень много лет, но в новейшей истории они стали активно укрепляться. «При этом экономическую и политическую интеграцию, которую сейчас мы наблюдаем, должна сопровождать интеграция культурная. Межгосударственные отношения должны происходить не только на экономическом уровне, но и на культурном и социальном. Перед нами поставлена серьезная задача. Считаю, что она выполняется. Наш театр на подмостках легендарного Национального академического театра имени Янки Купалы демонстрирует свои спектакли. Начало положено, и надо следовать этому пути», — подчеркнул Чермен Дудати.
По его словам, в Беларуси прекрасные люди, с которыми легко, хорошо и приятно находиться вместе, дружить и братствовать. Это самое главное. По его мнению, белорусы и осетинцы должны чаще приезжать друг к другу и знакомить людей со своими культурами, ведь у нас много общего и много уникального.
Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Аслан Тигиев добавил, что родился в Советском Союзе и никогда не воспринимал Беларусь как заграницу, но когда приехал сюда, то почувствовал, что все здесь отличается. Особенно он выделил чистоту и порядочность наших людей.
«Актеры, которые играют в спектакле “В списках не значился” очень хотели съездить в Брестскую крепость, но не хватило времени. Думаю, мы сделаем это в будущем, когда сюда вернемся», — подытожил Чермен Дудати.
Гастроли Северо-Осетинский государственного академического театра им. Владимира Тхапсаева впервые проходят в Национальном академическом театре им. Янки Купалы с 20 по 22 сентября. -0-