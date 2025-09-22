Невролог Гайфутдинов рассказал, чем опасна болезнь Паркинсона

Механизм возникновения болезни Паркинсона пока полностью не изучен, однако при надлежащем уходе и лечении люди доживают и до глубокой старости, рассказал в интервью «Вечерней Москве» врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
Он сказал, что из-за дегенеративных изменений в экстрапирамидной системе головного мозга, где вырабатывается вещество, передающее электрические импульсы между нейронами (дофамин), нарушается поступление сигналов от головного мозга к мышцам, что со временем приводит к полному обездвиживанию. По словам врача, болезнь проявляется спазмированием мышц ног, рук и туловища, дрожательным синдромом в теле, челюсти или голове, нарушением работы вестибулярного аппарата и потерей равновесия. Кроме того, у пациентов с болезнью Паркинсона можно заметить застывшее выражение на лице, у них ухудшается память, возникает недержание мочи и появляется тревожность, сказал Гайфутдинов.
Лечением врачи пытаются замедлить отрицательную динамику и помочь пациенту продлить возможность жить полноценно как можно дольше, рассказал он. Для этого применяют препараты, стимулирующие выработку дофамина, витаминные комплексы и средства, снижающие тремор, а также инсулин, сказал врач.
