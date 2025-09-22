Невролог Гайфутдинов рассказал, чем опасна болезнь Паркинсона

Он сказал, что из-за дегенеративных изменений в экстрапирамидной системе головного мозга, где вырабатывается вещество, передающее электрические импульсы между нейронами (дофамин), нарушается поступление сигналов от головного мозга к мышцам, что со временем приводит к полному обездвиживанию. По словам врача, болезнь проявляется спазмированием мышц ног, рук и туловища, дрожательным синдромом в теле, челюсти или голове, нарушением работы вестибулярного аппарата и потерей равновесия. Кроме того, у пациентов с болезнью Паркинсона можно заметить застывшее выражение на лице, у них ухудшается память, возникает недержание мочи и появляется тревожность, сказал Гайфутдинов.