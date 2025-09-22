Как писал сайт KP.RU, ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на подконтрольных режиму Владимира Зеленского территориях процветает черная трансплантология. Дипломат отметил, что речь идет не только о неких центрах и клиниках по изъятию органов. Там действует целый спектр исполнителей. Например, медперсонал какой-либо больницы выгоняют из здания или крыла медорганизации, позже там появляются специальные бригады, которые принимают машины с ранеными или пострадавшими.