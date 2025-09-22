СГБ Узбекистана задержала 12 человек по подозрению в торговле органами

В Узбекистане задержана преступная группа по подозрению в торговле человеческими органами. Об этом сообщил пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ и МВД, была разоблачена организованная преступная группа, занимавшаяся торговлей человеческими органами и тканями. Задержаны 12 человек», — говорится в сообщении.
В публикации отметили, что в 2023—2025 годы злоумышленники обеспечили проведение пересадок почек и печени 32 пациентам.
По данным ведомства, часть денег, полученных от пациентов, направлялась в частную клинику и донорам, а остальное распределялось между участниками группы.
