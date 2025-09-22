Молодежь Татарстана представит работы на ярмарке «Город мастеров» в Казани

Республиканская ярмарка-выставка «Город мастеров» пройдет в Казани, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».
Событие состоится 27 сентября в агропромышленном парке «Казань». Школьники, учащиеся колледжей и техникумов со всей республики представят сельхозпродукцию и изделия технического творчества. Мероприятие соберет более 300 образовательных организаций из 43 муниципальных районов, Казани и Набережных Челнов. Каждый район подготовит уникальную экспозицию, созданную совместно учебными заведениями и местными предприятиями.
Посетителей ярмарки ждет богатый выбор товаров по доступным ценам: от свежей выпечки, молочной продукции, меда и овощей до изделий из дерева и металла, созданных руками учащихся. Для гостей также приготовили яркую культурную программу с выступлениями творческих коллективов, народными песнями и танцами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.