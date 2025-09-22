Ричмонд
В Копейске Челябинской области восстановят Дом культуры угольщиков

В здании в разные годы выступали Леонид Утесов, Лидия Русланова, Марк Бернес и Вольф Мессинг.

Реконструкция Дома культуры угольщиков продолжается в Копейске Челябинской области. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Копейского городского округа.

Дом культуры угольщиков, построенный в 1933 году, является визитной карточкой и легендой города. В нем выступали Леонид Утесов, Лидия Русланова, Марк Бернес, Клавдия Шульженко. В 1945 году там было выступление Вольфа Мессинга.

Реконструкции подлежит концертная часть здания, которая ранее находилась в аварийном состоянии. На текущем этапе специалисты выполнили комплекс сложных работ: демонтировали инженерные системы, аварийные перегородки и декоративные элементы, усилили стены и перемычки, разобрали старую кровлю. В планах — отделка фасада и установка новых окон.

Цель проекта — не просто восстановить здание, а создать на его базе многофункциональный культурный центр. После модернизации в обновленных залах можно будет проводить форумы, видеоконференции, выставки, концерты и другие мероприятия разного формата.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.